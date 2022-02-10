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Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği - Son Dakika

Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği

10.02.2022 11:15
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup olarak ikinci yarıda üst üste 4'üncü yenilgisini alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup olarak ikinci yarıda üst üste 4'üncü yenilgisini alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki 24'üncü haftanın açılış mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde, sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın ve santrfor Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ligde Altınordu 22 puanla 17'nci sırada, Başkent ekibi ise 26 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda Ankara'da oynanan randevuda ev sahibi ekip 3-2 galip gelmişti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 5 maçını kaybeden Gençlerbirliği ile kritik bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Bu maçı kazandığımız takdirde bize değer katacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Oyun sistemimizle birlikte yüksek tempo ile bu kritik eşiği geçip bir seri yakalarsak yukarıya doğru tırmanırız. Bunu ilk yarının son haftalarında zaten yapmıştık, tekrar yapabiliriz. İnşallah bu haftadan itibaren çıkış süreci başlatırız" dedi.


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Gençlerbirliği, Spor Toto, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği - Son Dakika Spor


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