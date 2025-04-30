Altınordu'nun Play-Off Yolculuğu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasını Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu , sezon içinde ilk 6'da yer alan takımlarla oynadığı maçlarda sınıfı geçemedi. Grubu 5'inci sırada tamamlaması kesinleşen ve Play-Off 1'inci Tur'da 4'üncü basamaktaki Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisi, kendisiyle birlikte ilk 6 sırayı alan 5 rakibiyle oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İzmir ekibinin Play-Off'tan 1'inci Lig'e yükselmesi için 6 maç oynayıp 4 takım elemesi gerekiyor.

Evinde 1-1 berabere kaldığı lider Sarıyer'e deplasmanda 3-0 yenilen Altınordu, Batman'da 2-1 boyun eğdiği zirve takipçisi Batman Petrolspor'la evinde yenişemeyip sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'üncü sıradaki Kastamonuspor'u İzmir'de tek golle dize getiren kırmızı-lacivertliler, konuk olduğu randevuda rakibine 2-0 mağlup oldu. Altınordu, Play-Off 1'inci Tur'daki rakibi Adana 01 FK'yı dış sahada 2-0 mağlup edip, evindeki randevudan 2-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi sadece deplasmanda 3-1 yenip evinde 1-1 berabere kaldığı Beykoz Anadoluspor'a karşı üstünlük kurdu.