Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine 12 puan yazdıran Altınordu, bu periyotta lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la birlikte en fazla puan toplayan 2 takımdan biri oldu. İlk yarının son bölümünde atağa kalkan İzmir ekibi son 5 maçta Ankaragücü, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u mağlup ederken, sadece Yılport Samsunspor'a boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Devre arasına 22 puanla 13'üncü sırada giren Altınordu, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 10'dan 5'e indirdi. Düşme hattının 3 puan önünde yer alan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda çıkışını sürdürerek ilk 6 yarışına tutunmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde kadrosuna en az 2 takviye yapmayı planlayan kırmızı-lacivertliler stoper ve kanat arayışlarını sürdürüyor. Burak İnce'nin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olduğu Altınordu'da kadro dışı kalan Enis Destan'ın da yuvadan uçması bekleniyor.