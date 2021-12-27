Üye Girişi
Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı - Son Dakika

Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı

27.12.2021 12:22
Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine 12 puan yazdıran Altınordu, bu periyotta lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la birlikte en fazla puan toplayan 2 takımdan biri oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak hanesine 12 puan yazdıran Altınordu, bu periyotta lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la birlikte en fazla puan toplayan 2 takımdan biri oldu. İlk yarının son bölümünde atağa kalkan İzmir ekibi son 5 maçta Ankaragücü, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u mağlup ederken, sadece Yılport Samsunspor'a boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Devre arasına 22 puanla 13'üncü sırada giren Altınordu, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 10'dan 5'e indirdi. Düşme hattının 3 puan önünde yer alan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda çıkışını sürdürerek ilk 6 yarışına tutunmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde kadrosuna en az 2 takviye yapmayı planlayan kırmızı-lacivertliler stoper ve kanat arayışlarını sürdürüyor. Burak İnce'nin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olduğu Altınordu'da kadro dışı kalan Enis Destan'ın da yuvadan uçması bekleniyor.


YORUMLAR
500

Ümraniyespor, Spor Toto, Altınordu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı - Son Dakika Spor


Fiyatı sürekli yükselen kahve, 50 gramlık paketler halinde satılmaya başlandı Fiyatı sürekli yükselen kahve, 50 gramlık paketler halinde satılmaya başlandı         
12:19
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
11:38 Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 12:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu son 5 haftanın zirve ortağı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement