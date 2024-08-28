Altınordu, taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yapıyor - Son Dakika
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Spor

Altınordu, taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yapıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yapacak. İç saha maçlarını 70 kilometre uzaklıktaki Torbalı'da oynayacak olan takım, her maç için 60 adet ücretsiz bilet dağıtacak ve otobüs tahsis edecek.

28.08.2024 11:43
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yaptı. Bu sezon iç saha maçlarını antrenmanlarına yaptığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararı alan İzmir temsilcisinde taraftarlar yönetime tepki göstermiş ve sahanın şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle maçlara gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişme üzerine futbol şubesinin sahibi olan Başkan Seyit Mehmet Özkan, her iç saha müsabakası için taraftarlara dağıtılmak üzere 60 adet bileti ücretsiz vereceği öğrenildi. Kulübün diğer branşlarından sorumlu olan dernek yönetiminin ise bu biletleri dağıtıp ulaşım konusunda taraftarlara yardımcı olmak için otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Altınordu taraftarlarının protestolarını sonlandırması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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