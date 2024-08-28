Altınordu, taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yapıyor

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezon öncesi taraftarlarına bilet ve otobüs jesti yaptı. Bu sezon iç saha maçlarını antrenmanlarına yaptığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararı alan İzmir temsilcisinde taraftarlar yönetime tepki göstermiş ve sahanın şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle maçlara gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Bu gelişme üzerine futbol şubesinin sahibi olan Başkan Seyit Mehmet Özkan, her iç saha müsabakası için taraftarlara dağıtılmak üzere 60 adet bileti ücretsiz vereceği öğrenildi. Kulübün diğer branşlarından sorumlu olan dernek yönetiminin ise bu biletleri dağıtıp ulaşım konusunda taraftarlara yardımcı olmak için otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Altınordu taraftarlarının protestolarını sonlandırması bekleniyor.