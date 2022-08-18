Ufuk Kahraman: "İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
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Ufuk Kahraman: "İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz"

18.08.2022 01:08
Ufuk Kahraman: "İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Sakaryaspor karşısında oynayacakları sezonun ilk iç saha maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Sakaryaspor karşısında oynayacakları sezonun ilk iç saha maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Altınordu, 20 Ağustos Cumartesi günü Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takım, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarım sahada taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Ufuk Kahraman: "Üç puanla ayrılmak istiyoruz"

Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sezona Gençlerbirliği beraberliği ile başladıklarını hatırlatarak, "Gençlerbirliği maçında iyi geçen 90 dakikada eksik yanlarımızı gördük. Kazanabileceğimiz bir maçtan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz. Sakaryaspor bu sezon kadrosunu güçlendirdi. Bizim adımıza kolay maç olmayacak. Onlar da lige kayıpla başladılar. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sahamızdaki maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Genç teknik adam, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşmalardaki havanın bir başka olduğunu vurgulayarak, "Altınordu organizasyonu olarak içerideki maçlarımız ayrı bir havada geçiyor. Temeli güçlü bir taraftar grubumuz var. Yine Altınordu Futbol Okulları'ndaki sporcularımız tribünleri dolduruyor. Onların tribünlere gelip bizi desteklemesi bize ayrı bir güç veriyor. İçerdeki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Buna göre VIP 200 TL, numaralı 50 TL, misafir tribünü ise 40 TL'den satışa çıktı. - İZMİR

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Altınordu, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Altınordu, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Altınordu'nun iç saha hesabı Altınordu'nun iç saha hesabı
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Altınordu, Aziz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ufuk Kahraman: 'İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz' - Son Dakika

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