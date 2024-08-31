Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında İnegölspor'u konuk edecek

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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında yarın İnegölspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk haftasında yarın İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahasında oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Sil baştan bir kadro kuran ve transferde gurbetçi oyunculara yönelen Altınordu, teknik direktör Olcay Şahan yönetimindeki ilk resmi maçında iyi bir sonuç alarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Konuk ekip İnegölspor ise bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor.

Öte yandan Altınordu A takım oyuncularından Serhat Öztaşdelen, Sami Satılmış ve İlkan Sever'in Türkiye U20 Milli Takımı'nın İngiltere ve Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği bildirildi. - İZMİR