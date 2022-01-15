Altınordu, Tuzlaspor'a konuk

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altınordu yarın deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Adem Cinek düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavileri süren Ahmet Dereli ve Kürdaş ile Keçiörengücü maçında sakatlık yaşayan Recep forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Ahmet İlhan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 22 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, 24 puanı bulunan Tuzlaspor'u yenerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler ilk yarıda evinde rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: DHA
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