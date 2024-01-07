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Altınordu, U19 takımıyla berabere kaldı - Son Dakika
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Altınordu, U19 takımıyla berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımıyla yaptığı antrenman maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı A takımı 1-0 önde tamamlarken, U19 takımı ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Altınordu, ikinci devreye Nazilli Belediyespor deplasmanıyla başlayacak.

Altınordu, U19 takımıyla berabere kaldı
07.01.2024 - 16:10,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu, devre arası hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı antrenman maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını A takım, İlkan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. U19 takımı ikinci yarıda eşitliği sağlayan golü buldu. Altınordu ligde ikinci devreye Nazilli Belediyespor deplasmanıyla başlayacak.

Kaynak: DHA
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