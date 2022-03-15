Altınordu, Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyor - Son Dakika
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Altınordu, Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyor

15.03.2022 21:25
Altınordu, Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyor

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bitene kadar Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tesislerinde ağırlamak istediklerini bildirdi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bitene kadar Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tesislerinde ağırlamak istediklerini bildirdi.

Özkan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e yazdığı mektup, kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Mektupta, "Nihat Abi merhaba. Ukrayna 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nı İzmir'de Metin Oktay Yerleşkemizde işgal bitinceye kadar konuk etmek isteriz. Bu konuda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ile görüşmenizi arz ederim." ifadelerine yer verildi.

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Altınordu, Ukrayna, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyor - Son Dakika


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