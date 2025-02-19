Altınordu ve Kastamonuspor Play-Off için kritik savaşıyor - Son Dakika
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Altınordu ve Kastamonuspor Play-Off için kritik savaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanan Altınordu, Kastamonuspor ile olan mücadelesinde galip gelerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takım da 47 puanla mücadele ediyor.

19.02.2025 12:47
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran 47 puanlı Altınordu, pazar günü deplasmanda kendisiyle aynı puandaki Kastamonuspor'la kritik bir müsabakaya çıkacak. Ligde iki takım da 23 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgi alarak 47 puan toplarken, 3'üncü sıradaki Altınordu gol averajıyla rakibinin bir basamak üstünde yer alıyor. İzmir ekibi son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmezken, Kastamonu temsilcisinin 10 haftadır bileği bükülmedi.

Altınordu deplasmanda rakibini yenmesi halinde Kastamonuspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattıracak. Evinde oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet alan Kastamonuspor 5 kez sahadan beraberlikle ayrılırken; bu periyotta 18 gol atıp, 5 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda şimdi kadar 1 kez maç kaybetti. İzmir temsilcisi 11 dış saha maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alırken; 22 gol atıp 8 gol yedi. Altınordu sezonun ilk yarısında Kastamonuspor'u İzmir'den 1-0'lık skorla eli boş gönderdi.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu ve Kastamonuspor Play-Off için kritik savaşıyor - Son Dakika

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