Altınordu Voleybol\'a Yeni Antrenör

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İzmir ekibi, başantrenörlük görevine Onur Işıkçı'nın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Voleybol'da yeni dönem yapılanması kapsamında altyapı ve A Takım, deneyimli antrenör Onur Işıkçı'ya emanet edildi.

Uzun yıllardır Türk voleybolunda farklı yaş kategorilerinde görev yapan Onur Işıkçı, özellikle altyapı oyuncu gelişimi ve takım organizasyonu konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Yeni dönemde Altınordu Voleybol'un altyapıdan A Takım'a uzanan sportif yapılanmasını yönetecek.

Kulüp kültürünü yakından bilen, genç sporcuların gelişimine verdiği önem ve çalışma disipliniyle öne çıkan Onur Işıkçı'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Altınordu Voleybol ailesi olarak birlikte nice başarı hikayelerine imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR