Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi

17.03.2022 11:19
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Katar'ın dünyaca ünlü spor akademisi Aspire Academy'i İzmir'de ağırladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Katar'ın dünyaca ünlü spor akademisi Aspire Academy'i İzmir'de ağırladı. 100 kişilik bir kafile ile birlikte İzmir'de kamp yapan Katar temsilcisi kentte bulunduğu süre içinde Altınordu Futbol Akademisi takımları ve Göztepe U19 takımı ile özel maçlar yaptı. Altınordu'nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde çalışan Aspire Academy, maçlarını ise Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadı. Aspire Academy U16 Takım Koordinatörü Khalif Saleh Alsada, gelecek yıllarda da işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür etti.

Aspire Academy U19 Takım Teknik Direktörü Inaki Gonzalez Abadia ise genç sporcuların yetişmesi için Altınordu ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade etti. Gonzalez Abadia, "Buraya geldiğimiz günden beri bizimle yakından ilgileniyorsunuz. Altınordu'nun genç oyunculara verdiği önemi zaten biliyoruz. Antrenörleriniz de genç sporcuların eğitimi için oldukça kararlılar. Başkan da büyük yatırımlar yapıyor. Maçlarımızı oynadığımız tesisler harika. Genç sporcuların iyi yetişmesi için her şey düşünülmüş" diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHNE'DEN ZİYARETİzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hafta içinde Altınordu'yu ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan eşliğinde Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, gördüklerinden çok etkilendiğini ifade ederek, "Çok güzel bir kompleks yapılmış. Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir yeri görünce gurur duydum, çocuklarımızın yüzlerindeki ifadeyi görünce ayrıca mutlu oldum. Burada geleceğin sporcuları ve iyi insanlar yetişiyor. Emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya ve başkanımıza destek olmaya hazırız. Hem İzmir hem de şahsım için kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Özkan daha sonra Şahne'ye isminin yazılı olduğu Altınordu forması, Şahne ise Özkan'a plaket verdi.


- İzmir
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi
YORUMLAR
500
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam Açıklaması Altınordu Başkanı Özkan'dan Ukrayna'ya davet Altınordu Başkanı Özkan'dan Ukrayna'ya davet

Altınordu, Spor Toto, İzmir, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'ya Katar'dan misafir geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement