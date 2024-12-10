Altınordu Zirve Yolunda Zor Durumda - Son Dakika
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Altınordu Zirve Yolunda Zor Durumda

Altınordu Zirve Yolunda Zor Durumda

Altınordu, İskenderunspor'a kaybederek 3. sıraya geriledi; kritik maçta lider Sarıyer'i ağırlayacak.

10.12.2024 12:25
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 15. hafta mücadelesinde İskenderunspor'a mağlup olarak puan tablosunda 3. sıraya geriledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdürse de; 15. hafta mücadelesinde İskenderunspor'a mağlup olarak büyük bir yara aldı. Lider Sarıyer'in kazanmasıyla kırmızı-lacivertlilerin zirveyle arasındaki puan farkı 6'ya çıkarken, Batman Petrolspor'un da hata yapmamasıyla İzmir ekibi puan tablosunda bir basamak gerileyerek haftayı 31 puanla 3. sırada tamamladı. 4. basamaktaki Kastamonuspor'un da 31 puanı bulunuyor.

İzmir ekibi kritik maça çıkacak

İskenderunspor'a mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan Altınordu, yeni bir sayfa açmak istiyor. 16. hafta mücadelesinde lider Sarıyer'i konuk edecek olan kırmızılı-lacivertliler, sezonun en kritik maçına çıkacak. İzmir ekibi kazanması durumunda önemli bir 3 puana imza atacakken, kaybetmesi durumunda ise zirveyle arasındaki puan farkını açıp play-off hattında da aşağı sıralara doğru inecek. Teknik direktör Olcay Şahan ve yardımcılarının antrenmanlarda oyuncularla tek tek ilgilendiği ifade edilirken oyuncuları bu kritik maça hazırladıkları belirtildi.

Öte yandan Sarıyer'i konuk edecek olan Altınordu, bu sezonki ilk iç saha yenilgisini hafta sonu oynanan İskenderunspor karşısında almıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu Zirve Yolunda Zor Durumda - Son Dakika

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