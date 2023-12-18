Altınova Belediyespor Taekwondo Takımı Çalışmalarına Devam Ediyor

YalovaAltınova Belediye spor Taekwondo Takımı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, hedeflerinin turnuvalarda kürsü yapmak olduğunu söyledi.

Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kardeş takımlarla ortak antrenmanlarla tecrübe paylaşımı yapıldığını söyleyen İsa Gündağ, "Amacımız Milli takımımıza saha çok sporcu vermek" dedi.

Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Azimle, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi pırlanta gibi gençlerimiz büyük bir şevkle antrenmanlara devam ediyor. Ailelerimiz de bu çalışmalarımıza destek verip, bizlerle iç içe oluyor. Bu gençlerden büyük başarılar bekliyoruz. Sporun yanında sosyal çalışmalarda da bulunuyoruz. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Metin Oral'a, belediye meclis üyelerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Genç sporcularımızın başarılarının kendilerini çok sevindirip gururlandırdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Hocamız çok özverili çalışıyor. Aileler çocuklarının spor yapması yönünde teşvikte buluyor. Bu, bizim için çok önemli. Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız. İlçemizde ciddi potansiyelimiz var. Ulusal derecesi yapan ve Milli Takıma seçilen sporculara belediye olarak burs veriyoruz. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - YALOVA