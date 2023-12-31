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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Kütahya genelinde gerçekleştirilen okul sporları Halter ve Bilek Güreşi il müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. İl birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsü olan Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ödüllendirildi. Kaymakam Bozoğlan, teşekkürlerini iletti.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
31.12.2023 - 09:21,
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Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Kütahya genelinde gerçekleştirilen okul sporları Halter ve Bilek Güreşi il müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kütahya genelinde gerçekleştirilen okul sporları Halter ve Bilek Güreşi il müsabakalarında il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsü olan Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Kaymakam Bozoğlan, emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden'e, Okul Müdürü Şükrü Enes Eser'e ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Eray Demirel'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Altıntaş, Kütahya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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