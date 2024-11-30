Altuğ Çelikbilek'in Sağlık Durumu Takipte

Spor

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in durumunun "yakından" takip edildiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tunus'ta düzenlenen turnuvada maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Altuğ Çelikbilek, Monastir kentindeki organizasyonda bugün milli sporcu Yankı Erel ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde rahatsızlanarak karşılamaya devam edememişti.