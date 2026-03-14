Altunizade Boks Kulübü Geleneksel İftar Programında Buluştu

14.03.2026 15:19
Altunizade Boks Kulübü, iftar programında sporcuları ve aileleriyle birlik ve dayanışma sergiledi.

Altunizade Boks Kulübü, gelenekselleşen iftar programında bir araya geldi.

Altunizade Boks Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, kulüp yönetimi, sporcular, antrenörler ve spor camiasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programa kulüp üyelerinin yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri, sporcular ve sporcu aileleri de katıldı.

İftar programında konuşma yapan Altunizade Boks Kulübü Başkanı Alparslan Ekşi, kulübün kısa sürede yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ekşi, konuşmasında Altunizade Boks Kulübü'nün henüz yeni kurulmaya başlayan bir spor kulübü olmasına rağmen sporcularının şimdiden önemli başarılar elde etmeye başladığını belirtti. Kulübün sporcularının katıldıkları müsabakalarda madalyalar kazanmaya başlamasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Ekşi, bu başarının disiplinli çalışma ve güçlü bir ekip ruhunun sonucu olduğunu söyledi.

"Birbirini destekleyen büyük bir aileyiz"

Kulübün antrenör kadrosuna da özel olarak değinen Alparslan Ekşi, antrenörlerinin alanlarında son derece liyakatli ve deneyimli isimlerden oluştuğunu belirterek, sporcuların gelişiminde teknik kadronun büyük payı bulunduğunu vurguladı. Sporcuların hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir eğitim anlayışı benimsediklerini ifade etti. Konuşmasında kulüp içindeki dayanışma ve birlik ruhuna da dikkat çeken Ekşi, Altunizade Boks Kulübü'nün artık yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesine geçtiğini söyledi. Kulüp bünyesinde sporcular, antrenörler, yöneticiler ve aileler arasında güçlü bir bağ oluştuğunu belirten Başkan Ekşi, "Bugün burada gördüğümüz tablo aslında ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Altunizade Boks Kulübü artık sadece bir spor kulübü değil; ortak hedeflere inanan, birbirini destekleyen büyük bir ailedir" ifadelerini kullandı.

"Çok daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz"

Kulübün gelecek hedeflerine de değinen Alparslan Ekşi, orta ve uzun vadede çok daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Ekşi ayrıca altyapıya yapılan yatırımların ve sporcuların gelişimine verilen önemin, kulübün ilerleyen yıllarda hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesini sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İftar programı, sporcuların, ailelerin ve spor camiası temsilcilerinin bir araya gelerek sohbet ettiği, birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği samimi bir ortamda gerçekleşti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:23:35. #7.13#
