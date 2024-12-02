Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubunda Amaratspor ile Kayseri Atletikspor ligin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikayı Amaratspor 3-1 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler : Esat Sabuncu, Harun Soyeşik, İbrahim Çolak
Amaratspor: Muhammet Ali Özgen, Efehan Çimen, Yusuf Kaya, Hamza Çakır, Ramazan Emre Mezgitli, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekici, Yasin Dumlu (Emre Agürbaş dk. 82), İsmail Aydoğdu (Samet Mermer dk. 66)
Karahan Hamurcu (Fatih Demircan dk. 66), İsmail Efe
Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Utku Berat Sezer, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Ömer Faruk Karadoğan, Emre Tunahan Gürbüz, Batuhan Hidayetoğlu (Buğrahan Çiçek dk. 46), Yusuf Karamanoğulları (Tuncay Kara dk. 46), Anıl Çalış (Salih Önder dk. 75), Yusuf tolu, Furkan Batar
Goller: Karahan Hamurcu (Dk. 40), İsmaile Efe (Dk. 60, 90+3) (Amaratspor), Tuncay Kara (Dk. 47) (Kayseri Atletikspor)
Kırmızı kart: Kerim Çona (Antrenör) (Amaratspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Amaratspor, Kayseri Atletikspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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