Amaratspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Amaratspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon oldu

Amaratspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu\'nda şampiyon oldu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin bitimine 1 hafta kala Amaratspor, Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Amaratspor, 2023-2024 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazandı.

12.02.2024 13:46
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin bitimine 1 hafta kala Amaratspor şampiyon oldu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 17. haftasında Amaratspor dün oynadığı maçta rakibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek 32 puana ulaşarak ipi göğüsledi. Amaratspor geride kalan 17. hafta sonunda 15 maçta topladığı 32 puanla şampiyonluğa ulaştı. Amaratspor, 2024-2024 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazandı. A Grubu'nda oynadığı bu hafta sonu oynanacak olan son hafta karşılaşmalarının ardından Play-Off'a yükselecek takım belli olacak. Mavi beyazlılar ligin son haftasında Kılıçaslan Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek.

Hedeflerine ulaştıklarını için mutlu olduklarını belirten Amaratspor Başkan Yardımcısı Hüseyin Yücel, "2023-2024 sezonunu bitime bir hafta kala 1. Amatör Küme A Grubu şampiyonu olarak tamamlayan kulübümüzü tebrik ediyorum. Şampiyonluk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu şampiyonlukta emeği geçen terinin son damlasına kadar formamız armamız adına mücadele eden futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Alınlarından öpüyorum sezon başında başkanım biz şampiyon olacağız diye karakterli oyuncularımıza ve teknik heyetimize ne kadar teşekkür etsem az" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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