Amaratspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu\'nda şampiyon oldu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin bitimine 1 hafta kala Amaratspor şampiyon oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 17. haftasında Amaratspor dün oynadığı maçta rakibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek 32 puana ulaşarak ipi göğüsledi. Amaratspor geride kalan 17. hafta sonunda 15 maçta topladığı 32 puanla şampiyonluğa ulaştı. Amaratspor, 2024-2024 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazandı. A Grubu'nda oynadığı bu hafta sonu oynanacak olan son hafta karşılaşmalarının ardından Play-Off'a yükselecek takım belli olacak. Mavi beyazlılar ligin son haftasında Kılıçaslan Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek.
Hedeflerine ulaştıklarını için mutlu olduklarını belirten Amaratspor Başkan Yardımcısı Hüseyin Yücel, "2023-2024 sezonunu bitime bir hafta kala 1. Amatör Küme A Grubu şampiyonu olarak tamamlayan kulübümüzü tebrik ediyorum. Şampiyonluk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu şampiyonlukta emeği geçen terinin son damlasına kadar formamız armamız adına mücadele eden futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Alınlarından öpüyorum sezon başında başkanım biz şampiyon olacağız diye karakterli oyuncularımıza ve teknik heyetimize ne kadar teşekkür etsem az" diye konuştu. - KAYSERİ
Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Son Dakika › Spor › Amaratspor, Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?