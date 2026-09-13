Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu'na 468 sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu'na 468 sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi

Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu\'na 468 sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi
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Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bu yıl ilk kez düzenlenen Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu, 468 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 7 kilometrelik parkurda koşan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bu yıl ilk kez düzenlenen Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu, 468 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 7 kilometrelik parkurda koşan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Bartın Valiliği, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve Amasra Belediyesi organizasyonunda Amasra'da düzenlenen 1'nci Çeşm-i Cihan koşusuna 33 farklı ilin yanı sıra Rusya, Almanya ve İngiltere'den sporcular katıldı. Koşu, sabah Barış Akarsu Kültür Parkı'nda başladı. 468 sporcunun katıldığı yarışların startını Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri verdi. Amasra'nın tarihi doğasını içine alan 7 kilometrelik koşu alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2,5 saat süren koşu sonunda 20 farklı kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenen Amasra Çeşm-i Cihan koşusuna yoğun ilginin olduğunu ifade ederek, önümüzdeki yıllarda da bu etkinliğin kapsamının genişletilerek, yapılacağını belirtti.

Kaynak: DHA

Bartın, Amasra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasra Çeşm-i Cihan Koşusu'na 468 sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

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