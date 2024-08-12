Amasya, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 21 sporcuyla temsil edilecek

Spor

İzmir'de yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında Amasya'yı 21 sporcu temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 21-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası için Amasya il seçimleri Hamit Kaplan Spor Salonu'nda yapıldı.

Seçmeler sonrası, 21 sporcu Amasya'yı temsil etmeye hak kazandı.

İl Seçmelerine katılarak sporculara destek veren Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, "İlimizi temsil edecek antrenör ve sporcularımıza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz." dedi.