Amasyalı Muhammed Çağrı Gülen, Avrupa Şampiyonu Oldu

Amasya'da yaşayan Muhammed Çağrı Gülen, 7 yaşında annesinin yönlendirmesi ve dedesinin desteğiyle başladığı tekvandoda, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Annesi Emine Sansar'ın yönlendirmesiyle 7 yaşında tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Muhammed Çağrı Gülen, özel bir spor salonundaki kursta eğitim hayatını da aksatmadan her gün antrenman yaptı.

Bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Muhammed Çağrı, 24-26 Kasım tarihlerinde Avusturya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 12-17 yaş grubunda serbest stilde ferdi ve karma kategoride 2 altın madalya kazandı.

Muhammed Çağrı Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır tekvando ile ilgilendiğini, spora annesinin yönlendirmesi ve dedesinin salona götürüp getirerek destek olmasıyla başladığını söyledi.

Üzerinde emeği olan annesi, dedesi Dursun Kelkara ve antrenörü Seyit Burhanettin Fırat'a teşekkür eden genç milli sporcu, "Avusturya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında iki kategoride de Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim 2024 Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak ve başarımı devam ettirmek." dedi.

Genç sporcunun antrenörü Seyit Burhanettin Fırat ise Çağrı'nın daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını dile getirdi.

Çağrı'nın çok hareketli bir çocuk olduğunu belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Bir ışığı olduğu belliydi. Emek verdik. 2017'de emeklerin karşılığında ilk olarak Avrupa ikinciliğini kazandı. Sonradan hedefi yükselterek daha ileri seviyeye çıkmak için daha yoğun şekilde çalışmalarımız devam etti. Bu sene Avusturya'da yapılan Avrupa şampiyonasında 2 kategoride altın madalya aldı. Ülkemiz 3 altın alırken, şehrimiz olarak ülkemize 2 altınla katkı sağlamış olduk. Umutluyuz, çalışmaları devam ediyor. Önünde daha büyük hedefler var. Hiç yılmadan, durmadan bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz."