Amasyaspor\'dan Son Dakika Zaferi

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Amasyaspor, konuk ettiği Orduspor 1967'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Hakan Aktaş, Eren Özçelik, Melih Tan
Amasyaspor FK: Samet Karabatak, Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Güney Sağır, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Onur Kolay, Tamer Aşık, Ali Tarkan (Fahri Yağız Parlak dk. 87), Halitcan Hicin (İlker Akar dk. 54), Arda Keser (Mehmet Berkay Çakıcı (dk. 70), Mustafa Acar
Orduspor 1967: Onur Güney, Oğulcan İnanç, Cuma Menize, Erdem Onur Beytaş, Alim Harlak, Yunus Emre Köse, Seyit Ahmet Altın (Barışcan Altunbayş dk. 81), Koray Dağ, Turgut Arda Görmüş, Ali Kemal Başaran, Berat Efe Eser (Taha Burak Ersungur dk. 90+7)
Gol: Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 90+4) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Ali Tarkan, Onur Kolay, Tamer Aşık (Amasyaspor FK), Oğulcan İnanç, Onur Güney, Yunus Köse, Arda Görmüş (Orduspor 1967) - AMASYA
