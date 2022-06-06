Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

06.06.2022 16:53
Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

Bu sezon TFF 3. Lige yükselen Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı.

Bu sezon TFF 3. Lige yükselen Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı. 48 yaşındaki teknik adam kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Kulüp Başkanı Seyfettin Öztürk ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Kara, "Hep beraber Amasyaspor'u hedeflediği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

18 yıl aradan sonra TFF 3 Lige yükselen Amasyaspor'un başarısı için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Seyfettin Öztürk de iddialı bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. - AMASYA

Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı
Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

YORUMLAR
500
Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor Belediye Derincespor'a yeni beste Belediye Derincespor'a yeni beste
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Seyfettin Öztürk, Hasan Basri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement