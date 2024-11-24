Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Cihan Ölmez xx, Adnan Akbulut xx, Recep Gündüz xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Ahmed Kağan Gürbüz x (İlhan Topatar dk.88 x), Mert Ilıman x, Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Onur Paksoy dk.69 x), Fatih Kıran x (Emre Işık dk. 83 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x, Buğra Çağlıyan x (Mustafa Ethem Erboğa dk.88 xx)
Fatsa Belediyespor: Ali Alper Doğan x, Serkan Mutlu x, İzlem Anıl Balakkız x (Fatih Balata dk.90), Soner Birinci x, Hasan Çavdar (Yusuf Yağcı dk.87 x), Sercan Besler x (Yasin Eratilla dk.67 x), Muhammed Öztürk x, Mustafa Arda Kartal x (Samet Cantürk dk.67), Ömer Kandemir x, Batuhan Nihat Ulutaş x (Samet Çakır dk.46 x), Mücahit Karagöz x
Goller: Mustafa Ethem Erboğa dk.90+6 (Pen) (Amasyaspor), Savaş Çakır dk.85 (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Batuhan Ayvaz, Enes Salih Çavdar (Amasyaspor) - AMASYA
Son Dakika › Spor › Amasyaspor ve Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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