Amasyaspor ve Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amasyaspor ve Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı

Amasyaspor ve Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı

Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, 12. hafta maçında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Amasyaspor'un penaltı golü ile son dakikada eşitlik sağlandı.

24.11.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
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Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 12. haftasında sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Cihan Ölmez xx, Adnan Akbulut xx, Recep Gündüz xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Ahmed Kağan Gürbüz x (İlhan Topatar dk.88 x), Mert Ilıman x, Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Onur Paksoy dk.69 x), Fatih Kıran x (Emre Işık dk. 83 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x, Buğra Çağlıyan x (Mustafa Ethem Erboğa dk.88 xx)

Fatsa Belediyespor: Ali Alper Doğan x, Serkan Mutlu x, İzlem Anıl Balakkız x (Fatih Balata dk.90), Soner Birinci x, Hasan Çavdar (Yusuf Yağcı dk.87 x), Sercan Besler x (Yasin Eratilla dk.67 x), Muhammed Öztürk x, Mustafa Arda Kartal x (Samet Cantürk dk.67), Ömer Kandemir x, Batuhan Nihat Ulutaş x (Samet Çakır dk.46 x), Mücahit Karagöz x

Goller: Mustafa Ethem Erboğa dk.90+6 (Pen) (Amasyaspor), Savaş Çakır dk.85 (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Batuhan Ayvaz, Enes Salih Çavdar (Amasyaspor) - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor ve Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika

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