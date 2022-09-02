Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor

02.09.2022 11:55
Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor

Amatör futbol takımları arasında çekişmeli maçlara sahne olan 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Amatör futbol takımları arasında çekişmeli maçlara sahne olan 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, bir kez daha çekişmeli maçlara sahne olacak. 8-18 Eylül tarihleri arasında Kavaklı Stadı'nda düzenlenecek turnuvada Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurduspor, Osmanlı 41 Spor, Gölcük Çiftlikspor, İhsaniyespor, Hisareynspor, Seka Doğanspor ve Yazlıkspor şampiyonluk için sahaya çıkacak. Gölcük'ü çeşitli amatör liglerde temsil eden takımlar, Kavaklı Stadı'nda futbol şöleni sergileyecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleneksel hale getirdiğimiz Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası'nın bu yıl 8'incisini düzenleyeceğiz. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyor, başlayacak ligler öncesinde fair play kuralları içerisinde çekişmeli karşılaşmalarla dolu bir turnuva olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Futbol, Gölcük, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor - Son Dakika
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