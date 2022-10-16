Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

16.10.2022 21:28
Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Zonguldak'ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı.

Zonguldak'ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

Amatör Süper Lig'in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika Çaycumaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde sahadan çıkarıldı. - ZONGULDAK

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Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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