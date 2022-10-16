Amatör Süper Lig'in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika Çaycumaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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