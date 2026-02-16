Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar
16.02.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya 1. Amatör Lig 10. haftasında oynanan Darendespor - Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçında şok bir olay yaşandı. Maç 1-1 devam ederken, Darendespor'un bulduğu gol, yardımcı hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının ardından tribünlerden sahaya çocuk bisikleti atıldı ve bu bisiklet hakem Başkurt'a isabet etti. Çarpmanın etkisiyle sol kaşından yaralanan Başkurt, bir süre bilincini kaybetti.

Malatya 1. Amatör Lig 10. haftasında oynanan Darendespor – Hekimhan Belediyesi Girmanaspor karşılaşmasında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelede yardımcı hakem Hakan Başkurt ağır şekilde yaralandı.

OFSAYT KARARI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşma 1-1 devam ederken 87. dakikada Darendespor'un bulduğu gol, 1. yardımcı hakem Hakan Başkurt tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

SAHAYA ÇOCUK BİSİKLETİ ATILDI

İptal edilen gol sonrası tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan bir çocuk bisikleti yardımcı hakem Hakan Başkurt'a isabet etti. Çarpmanın etkisiyle sol kaşında ciddi şekilde yaralanan hakem yere yığıldı ve bir süre bilincini kaybetti. Yaşanan olay sonrası karşılaşmanın akıbeti ve sorumlularla ilgili süreç merakla bekleniyor.

Hekimhan, Malatya, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    O bisikleti atanı tespit edip ,en az 1 yıl katıksız hapis cezası verilmeli, bu ne manyaklıktır ya?? 21 1 Yanıtla
    Omermelih34 Omermelih34:
    bisikletin oraya nasıl girdiğine değil de atana mı takıldınız ? 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:49:04. #7.11#
SON DAKİKA: Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.