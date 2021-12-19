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Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika

Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!

19.12.2021 18:30
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!

Zonguldak'ta amatör ligde lider Gelikspor ile ikinci sırada yer alan Çaycumaspor maçında olaylar çıktı.

Zonguldak'ta amatör ligde lider Gelikspor ile ikinci sırada yer alan Çaycumaspor maçında olaylar çıktı. Tribünde birbirlerine şişe atarak başlayan olaylar stadın dışına taştı. Olaylara havaya ateş açılarak müdahale edildi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada jandarma ekipleri takviye geldi. Gelikspor kafilesinin stattan ayrıldığı sırada otobüsü taşlandı. Otobüsteki futbolcular taşların hedefi oldu.

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında lider Gelikspor deplasmanda ikinci sıradaki Çaycumaspor ile karşılaştı. Lider Gelik Spor'un 5 puan gerisinde yer alan Çaycumaspor namağlup olarak gelen Gelikspor'u 1-0 yendi.

Tribünde başlayan olaylar stadın dışına taştı

Tribünlerde başlayan tartışmalar tarafların birbirine şişe, plastik gibi yabancı cisim atmasıyla başladı. Maçın 17. dakikasında başlayan tartışmalarda protokol üyeleri de atılan şişelerin arasından kendilerini korumaya çalıştı. Bazı taraftarlar Geliksporlu taraftarların üzerine saldırdı. Bazı taraftarların araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Maçın Çaycumaspor'un 1-0 galip gelmesiyle sona ermesinin ardından stat dışında güvenlik önlemleri alındı. Ekipler Çaycumaspor taraftarlarını stattan uzaklaştırdıktan sonra Gelikspor kafilesine eşlik ederek stattan çıkartmak istedi.

Otobüsün çıktığını gören Çaycumaspor taraftarları ellerine aldıkları taşlarla otobüse saldırmaya başladı. İçerisinde futbolcuların ve teknik heyetin bulunduğu Gelikspor otobüsünün camlarına isabet eden taşlar içeriye girdi. Kafile son anda taşlardan kurtulurken otobüs hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ve jandarmalar müdahale etti

Polis ekipleri Çaycumaspor taraftarlarını sakinleştirebilmek için biber gazı ve cop kullandı. Jandarma ekipleri de olay yerine takviye kuvvet olarak sevk edildi. Polisin ve jandarmanın sakinleştirmeye çalıştığı sırada taraflar yine birbirlerine tekme tokat saldırdı. Tekmelerin havada uçuştuğu olaylarda havaya yaklaşık on el ateş açıldı.

Bazı taraftarlar ellerine aldıkları odun ve demir sopalarla saldırmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren olaylar adeta savaş alanını andırdı. Bazı polis ve jandarmalar da çıkan kavgada tekme ve yumrukların hedefi oldu.

Yaralıların olması sebebiyle stada 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafların güçlükle ayrılmasının ardından bazı taraftarların gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu galibiyetle Çaycuma Spor puanını 16 ya çıkartarak liderle arasındaki farkı 2 ye indirdi. Gelikspor ligde 18 puanla liderken, Çaycumaspor 16 puanla ikinciliği korudu. - ZONGULDAK

Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!
Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü!

Zonguldak, Jandarma, Polis, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika Spor


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