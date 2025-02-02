Amatör Maçta Saha ve Tribün Karıştı, Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Amatör Maçta Saha ve Tribün Karıştı, Polis Müdahale Etti

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Karabük 1. Amatör Lig'de oynanan 5000 Evlerspor-Eskipazar Belediyespor maçında devre arasında saha içinde ve tribünlerde olaylar çıktı. Polis cop ve biber gazı ile müdahale ederken, maç iptal edildi.

02.02.2025 20:53  Güncelleme: 20:59
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- Amatör maçta devre arası hem saha hem de tribün karıştı

Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu, polis cop ve biber gazı kullandı

KARABÜK - Karabük 1. Amatör Lig'de oynanan 5000 Evlerspor- Eskipazar Belediyespor maçının devre arasında hem saha hem de tribünler karıştı. Polis ekipleri saha içinde ve dışındaki olaylara cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti.

Karabük 1. Amatör Lig takımlarından 5000 Evlerspor ile Eskipazar Belediyespor karşı karşıya geldi. 5000 evler sahasında oynan müsabakanın ilk yarısının 1-1 berabere bitmesinin ardından önce saha içindeki futbolcular ve yöneticiler tekmeli yumruklu birbirine girdi. Polisin cop ile müdahale ettiği olayda futbolcular güçlükle ayrılırken, bu sefer maçı izleyen iki takımın taraftarının da birbirlerine küfür ve taş atması sonucu olaylar saha dışına taştı. Çevik kuvvet ve çok sayıda polisin sevk edildiği kavgayı polis biber gazı ve cop kullanarak ayırdı. 3 taraftarın gözaltına alındığı maçta hakem her iki takımdan 5'er oyuncuyu atarak maçı iptal etti.

Bu sırada bazı taraftarlar ise Eskipazar Belediyespor aracının lastiklerinin havasını indirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amatör Maçta Saha ve Tribün Karıştı, Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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