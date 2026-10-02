Amatör spor haftası başlıyor - Son Dakika
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Amatör spor haftası başlıyor

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Amatör spor haftası başlıyor
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Amatör sporlara ilginin artırılması ve her yaştan bireyin spora teşvik edilmesi amacıyla her sene kutlanan Amatör Spor Haftası, bu yıl 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Denizli’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Amatör sporlara ilginin artırılması ve her yaştan bireyin spora teşvik edilmesi amacıyla her sene kutlanan Amatör Spor Haftası, bu yıl 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Denizli'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı kutlanacak Amatör Spor Haftası başlıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında kutlanacak haftada, amatör sporların yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Amatör sporlara dikkat çekmek için 07 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da Valilik önünden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek. Bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, amatör sporcular ve her yaştan vatandaş katılabilecek. Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan alanda branş tanıtımları ve sporcu gruplarının gösterileri gerçekleşecek.

Hafta boyunca turnuvalar yapılacak

Amatör Spor Haftası kapsamında hafta boyunca birçok spor branşında turnuvalar düzenlenecek. Satranç, Okçuluk, Masa Tenisi, Cimnastik, Badminton, Basketbol, Karate, Hemsball gibi farklı spor dallarında etkinlikler olacak. İlçelerde Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri aracılığıyla haftanın önemine ilişkin faaliyetler yapılacak.

"Türk sporu amatörlerin omuzlarında yükseliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporu her yaş grubuna yaymayı hedeflediklerini belirterek amatör sporların bu alanda en önemli güç olduğunun altını çizdi. "Amatör sporlar, sporun kalbidir. Türk Sporu amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam ediyor. Bu alandaki emek ve özveri; gençlerimizin gelişiminde, disiplin kazanmalarında ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde büyük rol oynuyor. Biz de bu ruhu desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA
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