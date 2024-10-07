Amatör Spor Haftası Düzce'de Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
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Amatör Spor Haftası Düzce'de Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Amatör Spor Haftası Düzce\'de Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Amatör Spor Haftası etkinliklerini Düzce'de kortej yürüyüşü ile başlattı. Etkinlikler Anıtpark Meydanı'nda çeşitli spor gösterileri ile devam etti.

07.10.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası, Düzce'de Kortej yürüyüşü ile başladı.

Bu yıl 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Düzce Belediyesi önünden Anıtpark Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Anıtpark Meydanı'nda program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Düzce ASKF Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı'nın konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterisi, judo gösterisi, cimnastik gösterisi, taekwondo gösterisi, kick boks gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası Düzce'de Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

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