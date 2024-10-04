Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim'de Erzurum'da - Son Dakika
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Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim'de Erzurum'da

Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim\'de Erzurum\'da

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Kutlamaları, 9 Ekim 2024'te 3 Temmuz Stadı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte spor gösterileri yapılacak ve başarılı sporculara ödülleri verilecek.

04.10.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF'nin ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 16: 00'da 3 Temmuz Stadı'nda kutlanacak.

Kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi de kulüplere spor malzemesi dağıtacak. Amatör Spor Haftası için geri sayıma geçildi. Her yıl kutlanan Amatör Spor Haftasının bu sene ki, kutlama adresi 3 Temmuz Stadı olacak. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF'nin ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 16: 00'da 3 Temmuz Stadı'nda kutlanacak. 3 Temmuz Stadı ilk kez kutlamalara sahne olurken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de 20 Spor Kulübü'ne spor malzemesi desteğinde bulunacak.

Kutlamalarda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü tarafından spor gösterileri organize edilecek. Etkinlikte ayrıca 2024 yılında uluslararası arenada Erzurum ve Türkiye'ye madalya kazandıran sporculara da ödülleri verilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 9 Ekim Çarşamba günü saat 16: 00'da yapılacak olan Amatör Spor Haftası Kutlamalarına tüm halkı davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası Kutlamaları 9 Ekim'de Erzurum'da - Son Dakika

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