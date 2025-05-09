Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'un Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaretinde, amatör spor konusu masaya yatırıldı.
Gerçekleşen görüşmede, amatör spor kulüplerinin mevcut durumu ve şehirdeki müsabakalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Tosun, amatör sporun gelişimi için yapılan çalışmaların önemine değinirken, kulüplerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine istişare edildi.
Ziyaret kapsamında, yerel sporun güçlendirilmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı. İl Müdürü Demir, spor kulüplerinin faaliyetlerine katkı sağlamak için gerekli iş birliklerine açık olduklarını belirterek, amatör sporun gelişmesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Görüşmenin sonunda Tosun ve Demir, sporun yaygınlaştırılması ve kulüplerin desteklenmesi noktasında ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Amatör Spor İçin İş Birliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?