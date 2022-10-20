Amatör spor kulüplerine 750 bin TL'lik destek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, amatör spor kulüplerine bu yıl 750 bin TL'lik nakit desteği sağladıklarını belirterek, tesisleşme noktasında da önemli adımlar attıklarını belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede bulunan amatör spor kulübü başkan, yönetici ve teknik heyetleri ile bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende'de gerçekleştirilen buluşmaya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Malkoç, KASKF Başkanı Murat Aydın, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Kulüpler Birliği Başkanı Tarık Gürgen, ilçedeki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

"Güzel projelere imza atıyoruz"

Toplantıda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Malkoç, Körfez'de kulüplere yapılan desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Körfez Belediyemiz ile birlikte güzel projelere imza atıyoruz. Başkanımız da bütün organizasyonlarımıza destek veriyor. Bu anlamda kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"2 milyon TL'lik destek sağlamış olacağız"

Amatör spor kulüplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Bu yıl 750 bin TL'lik destek sunacağız. Toplamda göreve geldiğimiz günden bu yana da 2 milyon TL'lik destek sağlamış olacağız. Bu harcadığımız paralar boşa gitmiyor, Körfez'in çocuklarının sporla daha fazla vakit harcaması için kullanılıyor. Bu desteği verirken hiç tereddüt etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Çocuklarımızın spora daha da kolay ulaşımı için ilçe genelindeki tesis sayısını da artırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Esentepe-Kuzey Spor Tesisi için temel atma töreni gerçekleştirdik. Mahallelerimizde aynı modelde tesisler oluşturacağız. Güney Mahallesi Kapalı Spor Salonu için de ihalemizi gerçekleştiriyoruz. Bütçemizde en büyük gençlere yönelik yatırımlarımız" diye konuştu. - KOCAELİ