Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak - Son Dakika
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Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak

20.05.2022 11:24
Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak

Yenimahalle Belediyesi kısa bir süre önce hayatını kaybeden Gazeteci Ali Öcal adına Batıkent Semt Sahası'nda "Ali Öcal Dostluk Futbol Turnuvası" düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi kısa bir süre önce hayatını kaybeden Gazeteci Ali Öcal adına Batıkent Semt Sahası'nda "Ali Öcal Dostluk Futbol Turnuvası" düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi kısa bir süre önce hayatını kaybeden amatör sporun en büyük dostu Gazeteci Ali Öcal adına Batıkent Semt Sahası'nda "Ali Öcal Dostluk Futbol Turnuvası" düzenledi. Törende, Batıkent Semt Sahası'nın adı da Ali Öcal Stadı olarak değiştirilerek duayen gazeteci Batıkent'te ölümsüzleştirildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya Öcal ailesinin yanı sıra Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Çamlıdere ve Doğa Dostları Derneği Başkanı Ahmet Tekcan, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, Yenimahalle'deki amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.

Ali Öcal Batıkent'e çok yakıştı

Yenimahalle Belediyesi'nin tüm amatör sporlara tam destek verdiğini anlatan Başkan Yaşar, "Yerel yöneticilerin görevi kentlerindeki gençlere sahip çıkmak, onlara sporda da eğitimde de uygun ortamları ve tesisleri hazırlamaktır. Biz Yenimahalle'de spor altyapımızı tamamladık. Ali Öcal'ın adı da bugünden sonra bu sahamızda yaşayacak. Öcal Ailesi'ni tanıyorum. Ali, mütevazı, saygın herkesi seven, kin ve nefretten uzak duran, çıkar ilişkileri olmayan doğaya ve spora aşık bir insandı. Ne yazık ki aramızdan çok genç yaşta ve aniden ayrıldı. Çok çok üzüldüm. Ruhu şad olsun. Ali Öcal ismi buraya çok yakıştı" dedi.

"Bugün benim için çok anlamlı bir gün"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da, "Ali Öcal benim 22 yıllık yol arkadaşım, dostumdu. Bugün benim için çok anlamlı, güzel bir gün. Öcal'ın camiamıza çok büyük emekleri geçti. Batıkent semt sahasına adının verilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kısa bir konuşma yaparak babasını anlatan Burak Öcal ise, "Böyle bir tesisin babamın adıyla yaşatılmasında emeği geçen başta Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a, Federasyon Başkanımız Murat Kandazoğlu'na ve Çamlıdere Doğa Dostları Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Çamlıdere Doğa Dostları Derneği ve Çamlıdere Belediye Spor Kulübü törenin ardından Başkan Yaşar'a desteklerinden dolayı plaket verdi. - ANKARA

Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak
Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak
Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak
Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak
Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak

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Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Ali Öcal, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör sporun dostu Ali Öcal, Batıkent'te yaşayacak - Son Dakika


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