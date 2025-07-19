Amed, Erkan Sasa'yı Şanlıurfaspor'a Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Erkan Sasa'yı TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün açıklamasında "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Erkan Sasa'nın, 2026–27 sezonu için sözleşmesi bir yıl uzatılmış olup Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Erkan Sasa'ya yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
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