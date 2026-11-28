Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "Basit goller yemeseydik skor farklı olurdu" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Amed SF, puanını 26'ya yükseltirken, üst üste 8. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Demirel, "İlk yarıda oynadığımız oyun çok iyiydi. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. İkinci yarının başında taç atışının ardından gelen bir gol. Sonrasında basit bir gol daha yedik. Bu goller oynadığımız oyuna yakışmadı. Bu şekilde goller olmasaydı skor farklı olurdu. Net pozisyonlarımız da vardı. Pozisyona giren ancak golü bulamayan bir takımımız var. Gençlerbirliği maçı ve bu maçta oyun olarak ve pozisyon olarak iyiydik ama golü bulamadık. Bugün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ligin 3'te birlik bölümü geride kaldı, 3'te ikilik bölümü kaldı. Ligde ve kupada elimizden geleni yapacağız. Umut her zaman var. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız da galibiyet istiyor. En kısa sürede galibiyet alarak toparlanmak istiyoruz. Maçlarda çok pozisyona giriyoruz aslında ama değerlendiremeyen bir takımımız var. Bunlar gol olsa takım üzerindeki kırılganlık atılacak. Top bizde, pas oranı bizde, pozisyona girme bizde ama skor üretemiyoruz. Bunu bir şekilde kıracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.