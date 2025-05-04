Amed Sportif 4-0 Adanaspor: Servet Çetin'den Değerlendirme - Son Dakika
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Amed Sportif 4-0 Adanaspor: Servet Çetin'den Değerlendirme

Amed Sportif 4-0 Adanaspor: Servet Çetin\'den Değerlendirme

Amed Sportif, Adanaspor'u mağlup etti. Servet Çetin, geçtiğimiz hafta kayıplarını vurguladı.

04.05.2025 20:23
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Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz." dedi.

Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileğinde bulundu.

Adanaspor'un daha önce ligden düştüğünü hatırlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Aslında maça kötü başladık. Golleri bulduktan sonra ritmimizi de yakaladık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama daha fazla pozisyon üretebilirdik. Farklı skorla kazandık ve 3 puanı aldık. Maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz. Bir maçımız kaldı. İnşallah o maçımıza da çok iyi şekilde hazırlanıp, kimsenin emeğine sıkıntı yaratmayacak şekilde sezonu kapatacağız."

Adanaspor cephesi

Adanaspor'un teknik sorumlusu Yılmaz Akbaşlı da maçla ilgili, "Sahada ne kadar iddian varsa o kadar enerjin olur. İddian yoksa enerji, performans düşer. Bugün de böyle bir olaydı. Rakibimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Amed Sportif 4-0 Adanaspor: Servet Çetin'den Değerlendirme - Son Dakika

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