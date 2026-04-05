Amed Sportif 6-1 Boluspor: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 6-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, Amed Sportif Faaliyetleri tebrik ederek sözlerine başladı. Dinçbudak, "Hafta içi çalışmalarımızda rakip takımın geride kalacağını öngörüp, arkadaki boşlukları hızlı hücumlarla değerlendirerek geçiş oyunuyla goller bulmak istiyorduk. Ancak duran toplarda etkili olduklarını da biliyorduk. Bu çerçevede yediğimiz gol ve sonrasında eksik kalmamız bizi zora soktu ve maalesef maç 6-1'lik bir skorla sona erdi. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımız hücum adına iyi çıkışlar yaptı. Bir tane de direkten dönen topumuz var. Ancak maalesef üzücü bir skor aldık. Amedpor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de özellikle önümüzdeki hafta, iç sahada oynayacağımız Sivas maçını kazanarak kötü gidişe dur demek ve ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bakkal, "Hem iyi oynayan hem de işin ciddiyetinde olan bir takımız. Son yediğimiz gol hariç genel anlamda oyundan memnunuz. Geldiğimiz noktada özellikle son 5 maçtaki galibiyetler ve arkasından gelen beraberlikle birlikte önemli bir ivme yakaladık. Hatırlarsanız daha önce de söylemiştim; şampiyon olduğumuz senedeki enerjiyi ve atmosferi görüyorum. Bu hem taraftarımızda, hem oyuncu grubumuzda hem de bizde var. Bugün de özellikle oyuna başlangıcımız çok iyiydi. 10 kişi kaldıktan sonrasını ayrı tutuyorum ama maçın başında golü bulmamız, ardından rakibin eksik kalmasıyla birlikte oyunda büyük bir üstünlük kurduk ve goller de peş peşe geldi. Açıkçası 11'e 11 devam etseydi bile 2-0 ya da 3-0 kazanabilecek bir oyun enerjimiz vardı. Mümkün olduğunca tüm oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Bu maç özelinde çok fazla söylenecek bir şey yok ama taraftarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir destek ve coşku var. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Artık önümüzdeki perşembe günü İstanbul'da oynayacağımız çok önemli bir maç var. Adeta bir final niteliğinde. Şu an 4 puan öndeyiz ama alacağımız puanlar bizi hedefimize daha da yaklaştıracak. Takım bunun bilincinde ve sahaya da bunu yansıtıyor. Giren çıkan herkes aynı ciddiyetle mücadele ediyor, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Önümüzde beş maç kaldı ve açıkçası bu noktadan sonra bırakmak istemiyoruz. Hem yönetimin hem de oyuncu grubunun bu hedefe ne kadar inandığını biliyorum. Sahadaki mücadele ve direnç de bunu açıkça gösteriyor. Boluspor ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktörlerine de yeni görevinde başarılar diliyorum. 10 kişi kalmaları onlar adına talihsizlik oldu ama buna rağmen iyi mücadele ettiler. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR