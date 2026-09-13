Amed Sportif, Başakşehir\'i 5-0 yendi; Hasi \'ayaklarımız yere basmalı\' dedi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Başakşehir maçının ardından, "Çok büyük ve hak edilmiş bir galibiyet oldu ancak alçakgönüllü olmamız, ayaklarımızın yere basması gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Başakşehir'e büyük saygı duyduğunu belirterek, "Oynadıkları oyuna, önde basmalarına ve adam adama savunmalarına saygı duyuyorum. Biz de aynı şekilde oynamayı düşündük; önde bastık, adam adama oynadık ve oyun kurmalarına izin vermedik. Çok hareketliler ancak bunu durdurmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum, mükemmel bir galibiyetti" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımın isteği çok iyiydi"

Soyunma odasına 1-0 önde girmenin önemine değinen Hasi, "0-0 ile 1-0 içeri girmek çok farklı. Oyuncularımı geriye yaslanmamaları konusunda uyardım. Oyuncularımın isteği çok iyiydi. İkinci yarıda da aynı şekilde devam ettik ve golleri bulduk. Bu da takıma ciddi bir özgüven kazandırdı. Ancak bu sadece bir maç ve henüz ligin başındayız. Alçakgönüllü olmamız, ayaklarımızın yere basması ve çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bazı oyuncularım fiziksel olarak daha iyi durumda. Gift, daha derine koşular yapabiliyor ve top tutabiliyor. İki orta saham çok iyi çalıştı, bütün oyuncularım bugün harikaydı" şeklinde konuştu.