Amed Sportif, Başakşehir'i 5-0 yenince Hasi mükemmel galibiyet dedi - Son Dakika
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Amed Sportif, Başakşehir'i 5-0 yenince Hasi mükemmel galibiyet dedi

Amed Sportif, Başakşehir\'i 5-0 yenince Hasi mükemmel galibiyet dedi
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Teknik Direktör Besnik Hasi, hak edilmiş ve mükemmel bir galibiyet aldıklarını belirterek ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, mükemmel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasi, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İstanbul Başakşehir'in saygı duyduğu bir takım olduğunu, rakibin oyun tarzına uygun şeyler yapmayı planladıklarını anlatan Hasi, "Takımımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir galibiyetti. İlk yarının sonunda golü atmış olduk ve ilk yarıyı o şekilde kapattık kendi kalelerine attıkları bir gol sonucunda. 1-0 içeriye girmek çok farklı. İkinci gol için yüklenmemiz ve geriye çekilmememiz gerektiği ile alakalı oyuncularımı çok uyardım. Oyuncuların isteği çok iyiydi. Aynı şekilde devam ettik ve golleri de bulduk. Bu da onlara çok özgüven kazandırdı. Büyüyorlar, büyümeye ve gelişmeye devam ediyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Henüz ligin başında olduklarını ve sıkı çalışmaları gerektiğini ifade eden Hasi, "Ayaklarımızın yere basması lazım bir sonraki maça hazırlık için." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Amed Sportif, Başakşehir'i 5-0 yenince Hasi mükemmel galibiyet dedi - Son Dakika

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