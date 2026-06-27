Amed Sportif, David Bates ile Anlaştı - Son Dakika
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Amed Sportif, David Bates ile Anlaştı

Amed Sportif, David Bates ile Anlaştı
27.06.2026 10:49
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Amed Sportif, stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek amacıyla David Bates'in transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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