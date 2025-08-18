Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcu Emrah Başsan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Emrah Başsan ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?