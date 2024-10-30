Trendyol 1. Lig'i ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden alınan bilgiye göre, tecrübeli teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı.
Diyarbakır temsilcisi, ligde Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Ersun Yanal'la Yolu Ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?