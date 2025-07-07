Amed Sportif, Erzurum\'da Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, sabahki idmanda kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.
Akşamki antrenmanda ise teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çalışan ekip, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve takım oyunuyla günü tamamladı.
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