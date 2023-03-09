Amed Sportif Faaliyetler Afyonspor maçı seyircisiz oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 26. haftasında Cumartesi günü Saat 14.00'te Afyon spor'u konuk edecek. Şanlıurfa maçı sonrasında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ceza alan yeşil-kırmızılılar, bu hafta seyircisiz oynayacak.

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Amedspor, seyircisiz oynayacağı Afyonspor karşılaşması öncesi hazırlıklarına Şehmus Özer Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım gözetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan takım, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman düz koşu ile bitti.

YÖNETİMDEN TAKIMA ZİYARET

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Şehmus Özer Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası Sporculara tatlı ikram ederek, destek ziyaretinde bulundu.