Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarına başladı

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Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarına başladı
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Şehmus Özer Tesisleri'nde Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda koşu, topa sahip olma ve çift kale maç yapıldı; hazırlık yarın sürecek.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması ve çift kale maç yaptı.

Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBesnik HasiŞehmus ÖzerGalatasaraySporSon Dakika

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