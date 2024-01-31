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Amed Sportif Faaliyetler ve 68 Aksarayspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler ve 68 Aksarayspor Berabere Kaldı

Amed Sportif Faaliyetler ve 68 Aksarayspor Berabere Kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile 68 Aksarayspor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı.

31.01.2024 17:23
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 23'üncü hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği 68 Aksarayspor ile golsüz berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta 68 Aksarayspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler ve 68 Aksarayspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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